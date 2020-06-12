USADA оправдало призера чемпионата мира по боксу Фукс по обвинению в употреблении допинга

ТАСС, 12 июня. Американское антидопинговое агентство (USADA) признало невиновной бронзового призера чемпионата мира по боксу американку Вирджинию Фукс по обвинению в употреблении допинга. Об этом сообщает пресс-служба USADA.

В феврале в допинг-пробе Фукс, взятой во внесоревновательный период, были обнаружены запрещенные Всемирным антидопинговым агентством метаболиты. В ходе расследования USADA пришло к выводу, что вещества попали в организм Фукс через половую связь, так как ее партнер принимал эти препараты в терапевтических целях.

"Несмотря на требования Всемирного антидопингового кодекса, по которым любой факт употребления запрещенных веществ, даже при отсутствии вины, должен быть наказан, мы уверены, что этот и ему подобные случаи не должны рассматриваться как нарушение, - сказал глава USADA Трэвис Тайгарт. - Мы будем и впредь выступать за внесение изменений во Всемирный антидопинговый кодекс, чтобы в случаях непредумышленного нарушения, которое не приносит выгоды, спортсмены не сталкивались с наказаниями или ненужным вниманием со стороны общественности".

Фукс 32 года, она выступает в весовой категории до 51 кг. В 2018 году на чемпионате мира она завоевала бронзовую медаль.