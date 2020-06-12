С бывшего главы IBU сняты обвинения в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов

ТАСС, 12 июня. Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг больше не обвиняется властями Норвегии в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов. Об этом сообщил адвокат Бессебрга Норберт Весс, комментарий которого приводит телеканал TV2.

Бессеберг и бывший генеральный секретарь организации Николь Рёш обвиняются в коррупции, после того как в апреле 2018 года полиция Австрии провела обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге в связи с расследованием о возможном сокрытии применения допинга российскими спортсменами.

"Норвежские власти взяли на себя только часть расследования, которая связана с подозрением в коррупции, - сказал Весс. - Это означает, что предполагаемое участие Бессеберга в допинговом мошенничестве со стороны российских спортсменов больше не будет расследоваться ни в Норвегии, ни в Австрии".

При этом адвокат отказался комментировать обвинения по участию в коррупционных схемах. Ранее сам Бессберг отрицал все обвинения в получении взяток от российской стороны за сокрытие положительных допинг-проб.

В декабре 2018 года в расположение сборной России, приехавшей в австрийский Хохфильцен для выступления на этапе Кубка мира, прибыли следователи и, согласно австрийскому уголовному производству, уведомили ряд российских спортсменов и специалистов о проведении расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. По словам следователей, их подозрения основаны на переписке Бессеберга и Рёш.