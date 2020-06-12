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Зимние паралимпийские виды спорта

Тестовые соревнования к Паралимпиаде в Пекине пройдут в марте 2021 года

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 9 по 13 марта 2022 года

ТАСС, 12 июня. Оргкомитет Паралимпийских игр в Пекине совместно с представителями зимних паралимпийских видов спорта принял решение провести в марте 2021 года тестовые соревнования по трем видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета.

6-14 марта Пекин примет соревнования по лыжным гонкам, 9-16 марта - по парасноуборду, 9-19 марта - по горнолыжному спорту. Все три турнира будут включены в своих дисциплинах в программу Кубка мира.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 9 по 13 марта 2022 года.

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Зимние паралимпийские виды спорта
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