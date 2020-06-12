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Гребцы сборной России приступили к тренировкам на базе "Новогорск"

Тестирование на коронавирус не выявило случаев заражения

ТАСС, 12 июня. Сборная России по академической гребле приступила к тренировкам на воде в филиале учебно-тренировочного центра "Новогорск" в Рузском районе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР).

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Сборная прибыла на базу 8 июня. Перед началом тренировочного процесса все спортсмены прошли тестирование на коронавирус, случаев заражения выявлено не было. Сбор продлится до 5 июля.

В конце марта Минспорт закрыл все тренировочные базы на территории страны из-за пандемии коронавируса. Первыми к работе в мае вернулись подмосковные базы "Новогорск" и "Озеро Круглое", с 1 июня открылись еще несколько баз. Тренировочные центры ведут деятельность в закрытом режиме с соблюдением необходимых мер безопасности до особого распоряжения.

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