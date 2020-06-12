СМИ: Кавани хочет получать в "Интере" около €12 млн в год

ТАСС, 12 июня. Уругвайский нападающий французского ПСЖ Эдинсон Кавани при переходе в итальянский футбольный клуб "Интер" намерен получать зарплату в размере €12 млн в год. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт Кавани с ПСЖ истекает в июне. Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что "Интер" намерен предложить уругвайцу контракт до 2023 года. По информации La Gazzetta dello Sport, руководство "Интера" не готово удовлетворить финансовые требования 33-летнего форварда, что может привести к окончанию переговоров.

Кавани - лучший бомбардир в истории ПСЖ, он выступает за команду с 2013 года, забив 200 голов в 301 матче в разных турнирах. С клубом он стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем Кубка Франции и семикратным победителем Суперкубка Франции, также он выиграл Кубок Италии вместе с "Наполи". В составе сборной Уругвая Кавани победил на Кубке Америки в 2011 году. Всего за национальную команду он сыграл 116 матчей, забив 50 голов.