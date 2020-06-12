Тедеско отметил количество молодых футболистов в составе "Спартака"

ТАСС, 12 июня. Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско надеется, что команда сумеет улучшить турнирное положение в Тинькофф - Российской премьер-лиге в оставшейся части сезона, несмотря на молодость основных игроков. Комментарий специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на германскую газету Westdeutsche Allgemeine Zeitung .

"Сейчас мы должны стабилизировать команду, а затем двигаться вперед шаг за шагом. Мы находимся в середине таблицы и стабильно набираем очки. Надеюсь, после паузы мы продолжим подъем. У нас очень молодой состав: в последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем в "Спартаке-2", - сообщил 34-летний специалист.

Тедеско возглавил "Спартак" в октябре прошлого года, контракт рассчитан до лета 2021 года.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30. "Спартак" занимает восьмое место в таблице, набрав 28 очков. Первый матч после паузы в чемпионате красно-белые проведут в гостях против тульского "Арсенала" 20 июня.