Баскетбольный клуб "Панатинаикос" потребовал от Евролиги выплатить задолженность за сезон

ТАСС, 12 июня. Греческий баскетбольный клуб "Панатинаикос" обратился к руководству Евролиги по вопросу немедленной выплаты задолженности за досрочно завершенный сезон. Текст письма приводит пресс-служба клуба.

Согласно позиции клуба, Евролига с 15 мая задолжала клубу по ряду выплат, включая телевизионные и рекламные права, что не позволяет команде формировать планы на следующий сезон. Спустя три месяца после приостановки, а впоследствии досрочного завершения сезона Евролига не проинформировала клубы по поводу финансовой составляющей турнира и возможных переговоров о телевизионных правах и будущих спонсорских соглашениях.

"Невыполнение вышеуказанных важных обязательств перед командами наглядно демонстрирует отсутствие планирования и профессионализма со стороны Евролиги, что делает нас уязвимыми в особенно трудное и критическое время. С учетом вышесказанного мы вновь призываем к немедленной выплате согласованных сумм и предоставлении подробной информации о невыполненных финансовых переговорах и соглашениях", - говорится в заявлении клуба.

Днем ранее "Панатинаикос" в другом письме на имя президента Евролиги Жорди Бартомеу заявил о намерении покинуть состав участников Евролиги и начать выступать в Лиге чемпионов, что было бы экономически выгоднее для клуба. Во вторник владелец команды Димитрис Яннакопулос объявил о готовности продать клуб за €25 млн.

"Панатинаикос" является шестикратным победителем турнира, один раз клуб стал вторым и трижды завоевал бронзовые награды.