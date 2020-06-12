АПЛ объявила, что футболисты сыграют с надписью "Жизни черных важны" вместо фамилий

ТАСС, 12 июня. Игроки клубов чемпионата Англии по футболу выйдут на поле в первом после возобновления сезона туре в форме с надписью Black Lives Matter ("Жизни черных важны") вместо фамилий. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее клубы АПЛ выдвинули инициативу по внесению данной надписи на футболки игроков, которую поддержало руководство лиги. Также АПЛ одобрила желание футболистов до или во время матчей преклонить колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, который скончался в больнице в Миннеаполисе (штат Миннесота) после задержания.

"Мы, игроки, выступаем вместе с единственной целью искоренить расовые предрассудки, где бы они ни существовали, чтобы создать глобальное общество уважения и равных возможностей для всех независимо от их цвета кожи или вероисповедания. Этот символ является знаком единства всех игроков, персонала, клубов, официальных лиц матча и премьер-лиги", - приводит заявление игроков пресс-служба лиги.

Футболисты будут выступать в подобной форме на протяжении первых 12 матчей АПЛ после возобновления, включая две перенесенные встречи, которые состоятся 17 июня, и 10 игр 23-го тура чемпионата. Также до конца сезона на форме будет расположен логотип движения Black Lives Matter и символ, посвященный системе здравоохранения Великобритании в благодарность за ее работу во время пандемии коронавируса.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон будет возобновлен 17 июня. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", в активе которого 82 очка после 29 матчей.