"Ювентус" вышел в финал возобновленного Кубка Италии по футболу

ТАСС, 12 июня. "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с "Миланом" со счетом 0:0 в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу. Первая встреча, прошедшая 13 февраля в Милане, завершилась со счетом 1:1, "Ювентус" вышел в финал благодаря голу на гостевом поле.

Матч прошел при пустых трибунах. На 16-й минуте нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти. На 17-й минуте игрок "Милана" Анте Ребич получил прямую красную карточку. Роналду не реализовал второй пенальти за "Ювентус" при 14 успешных попытках.

Чемпионат и Кубок Италии были приостановлены в начале марта по причине пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится 20 июня. В кубковых встречах отменено дополнительное время, при равном счете команды определят победителя в серии пенальти.

В финале "Ювентус" сыграет с победителем противостояния "Наполи" - "Интер", первый матч завершился победой "Наполи" со счетом 1:0, ответная встреча пройдет в субботу в Неаполе. Финал пройдет 17 июня. "Ювентус" чаще всех побеждал в кубке страны, на счету туринской команды 13 побед и пять серебряных медалей.

Из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось первенства Германии и Испании. Чемпионат Англии продолжится 17 июня, французское первенство закончилось досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня.