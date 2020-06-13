"Валенсия" с Черышевым сыграла вничью с "Леванте" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 13 июня. "Валенсия" на своем поле со счетом 1:1 сыграла вничью с "Леванте" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
В составе "Валенсии" мяч на 89-й минуте забил Родриго, у "Леванте" гол на счету Гонсало Мелеро (90+8, с пенальти).
Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев вышел на замену на 87-й минуте, в голевой атаке участия не принимал. На 74-й минуте форвард "Леванте" Роджер получил вторую желтую карточку и покинул поле.
В турнирной таблице "Валенсия" идет на седьмом месте, набрав 43 очка, "Леванте" занимает 12-е место, имея в активе 34 очка. В следующем туре "Валенсия" на выезде сыграет с мадридским "Реалом" 18 июня, "Леванте" 15 июня примет "Севилью".
Несколько клубов успели провести свои матчи 28-го тура в марте, до вынужденной паузы. 28-й тур продолжится в субботу матчами "Эспаньол" - "Алавес", "Сельта" - "Вильярреал", "Леганес" - "Вальядолид" и "Мальорка" - "Барселона".
Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|27
|18
|4
|5
|63-31
|58
|2
|Реал
|27
|16
|8
|3
|49-19
|56
|3
|Севилья
|28
|14
|8
|6
|41-29
|50
|4
|Реал Сосьедад
|27
|14
|4
|9
|45-33
|46
|5
|Хетафе
|28
|13
|7
|8
|38-27
|46
|6
|Атлетико
|27
|11
|12
|4
|31-21
|45
|7
|Валенсия
|28
|11
|10
|7
|39-40
|43
|8
|Гранада
|28
|12
|5
|11
|35-33
|41
|9
|Вильярреал
|27
|11
|5
|11
|44-38
|38
|10
|Атлетик Бильбао
|27
|9
|10
|8
|29-23
|37
|11
|Осасуна
|27
|8
|10
|9
|34-38
|34
|12
|Леванте
|28
|10
|4
|14
|33-41
|34
|13
|Бетис
|28
|8
|9
|11
|38-45
|33
|14
|Алавес
|27
|8
|8
|11
|29-37
|32
|15
|Вальядолид
|27
|6
|11
|10
|23-33
|29
|16
|Эйбар
|27
|7
|6
|14
|27-41
|27
|17
|Сельта
|27
|5
|11
|11
|22-34
|26
|18
|Мальорка
|27
|7
|4
|16
|28-44
|25
|19
|Леганес
|27
|5
|8
|14
|21-39
|23
|20
|Эспаньол
|27
|4
|8
|15
|23-46
|20