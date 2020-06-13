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Футбол в Испании

"Валенсия" с Черышевым сыграла вничью с "Леванте" в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
Описание
© EPA-EFE/KAI FOERSTERLING

ТАСС, 13 июня. "Валенсия" на своем поле со счетом 1:1 сыграла вничью с "Леванте" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе "Валенсии" мяч на 89-й минуте забил Родриго, у "Леванте" гол на счету Гонсало Мелеро (90+8, с пенальти).

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев вышел на замену на 87-й минуте, в голевой атаке участия не принимал. На 74-й минуте форвард "Леванте" Роджер получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В турнирной таблице "Валенсия" идет на седьмом месте, набрав 43 очка, "Леванте" занимает 12-е место, имея в активе 34 очка. В следующем туре "Валенсия" на выезде сыграет с мадридским "Реалом" 18 июня, "Леванте" 15 июня примет "Севилью".

Несколько клубов успели провести свои матчи 28-го тура в марте, до вынужденной паузы. 28-й тур продолжится в субботу матчами "Эспаньол" - "Алавес", "Сельта" - "Вильярреал", "Леганес" - "Вальядолид" и "Мальорка" - "Барселона".

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона27184563-3158
2Реал27168349-1956
3Севилья28148641-2950
4Реал Сосьедад27144945-3346
5Хетафе28137838-2746
6Атлетико271112431-2145
7Валенсия281110739-4043
8Гранада281251135-3341
9Вильярреал271151144-3838
10Атлетик Бильбао27910829-2337
11Осасуна27810934-3834
12Леванте281041433-4134
13Бетис28891138-4533
14Алавес27881129-3732
15Вальядолид276111023-3329
16Эйбар27761427-4127
17Сельта275111122-3426
18Мальорка27741628-4425
19Леганес27581421-3923
20Эспаньол27481523-4620
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