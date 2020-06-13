"Валенсия" с Черышевым сыграла вничью с "Леванте" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 13 июня. "Валенсия" на своем поле со счетом 1:1 сыграла вничью с "Леванте" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе "Валенсии" мяч на 89-й минуте забил Родриго, у "Леванте" гол на счету Гонсало Мелеро (90+8, с пенальти).

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев вышел на замену на 87-й минуте, в голевой атаке участия не принимал. На 74-й минуте форвард "Леванте" Роджер получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В турнирной таблице "Валенсия" идет на седьмом месте, набрав 43 очка, "Леванте" занимает 12-е место, имея в активе 34 очка. В следующем туре "Валенсия" на выезде сыграет с мадридским "Реалом" 18 июня, "Леванте" 15 июня примет "Севилью".

Несколько клубов успели провести свои матчи 28-го тура в марте, до вынужденной паузы. 28-й тур продолжится в субботу матчами "Эспаньол" - "Алавес", "Сельта" - "Вильярреал", "Леганес" - "Вальядолид" и "Мальорка" - "Барселона".

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей.