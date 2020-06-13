Новый тренерский штаб "Локомотива" во главе с Николичем приступил к тренировкам

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новый главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Марко Николич вместе со своим штабом присоединился к тренировкам команды на базе в Баковке. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Помимо Николича, к тренировкам также приступили его ассистенты Горан Басарич и Радойе Смилянич. По прибытии в Россию тренеры должны были пройти двухнедельный карантин.

"Я очень счастлив находиться с вами здесь, сейчас мы не будем много говорить о наших предстоящих задачах. У нас простая задача: нам надо попасть в Лигу чемпионов", - сказал Николич при встрече с командой.

На посту главного тренера "Локомотива" Николич сменил Юрия Семина, чей контракт завершился 31 мая.

Сезон-2019/20 в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня, 21 июня "Локомотив" примет "Оренбург", встреча начнется в 17:30 мск. Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице после 22 туров, набрав 41 очко. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет девять очков.