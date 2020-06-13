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Футбол в России

"Ахмат" будет продавать билеты на оставшиеся матчи сезона РПЛ только в интернете

В сезоне-2019/20 "Ахмату" осталось провести три домашних матча

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Билеты на оставшиеся домашние встречи "Ахмата" в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20 будут продаваться только в интернете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе грозненского клуба.

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Исполком Российского футбольного союза 9 июня утвердил регламент и календарь оставшихся игр турнира. "Ахмат" 26 июня примет "Сочи", 4 июля - ЦСКА и 11 июля - "Зенит". На матчи смогут попасть 10% зрителей от общей вместимости стадиона.

"Билеты на эти игры будут продаваться через онлайн-сервис, не в кассах стадиона. Владельцев абонементов - считанное количество, они смогут попасть на матчи. Билеты у нас недорогие, люди знают, что спокойно могут купить их непосредственно перед играми, поэтому такого спроса на абонементы нет", - сообщили в пресс-службе.

После 22 туров "Ахмат" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, в активе клуба 20 очков. Отставание от 14-го места, гарантирующего право на выступление в РПЛ в следующем сезоне, составляет три очка.

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