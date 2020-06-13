СМИ: "Локомотив" может подписать футболиста Рецу на замену Рыбусу

ТАСС, 13 июня. Польский защитник итальянской "Аталанты" Аркадиуш Реца может перейти в российский футбольный клуб "Локомотив". Об этом сообщает польский портал Ze Stadionu .

По информации источника, "Локомотив" видит в лице 24-летнего игрока замену другому польскому защитнику "Локомотива" Мацею Рыбусу, который может покинуть клуб летом. Столичный клуб готов предложить за Рецу €8 млн.

В текущем сезоне Реца выступает на правах аренды за итальянский СПАЛ, в составе которого провел 19 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Также он выступал за польскую "Вислу". За сборную Польши Реца провел восемь встреч и записал на свой счет один результативный пас.

Сезон-2019/20 в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня, 21 июня "Локомотив" примет "Оренбург". Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице после 22 туров, набрав 41 очко.