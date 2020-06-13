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Футбол в России

СМИ: "Локомотив" может подписать футболиста Рецу на замену Рыбусу

По информации источника, Реца может стать заменой другому польскому защитнику московского клуба Мацею Рыбусу

ТАСС, 13 июня. Польский защитник итальянской "Аталанты" Аркадиуш Реца может перейти в российский футбольный клуб "Локомотив". Об этом сообщает польский портал Ze Stadionu.

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По информации источника, "Локомотив" видит в лице 24-летнего игрока замену другому польскому защитнику "Локомотива" Мацею Рыбусу, который может покинуть клуб летом. Столичный клуб готов предложить за Рецу €8 млн.

В текущем сезоне Реца выступает на правах аренды за итальянский СПАЛ, в составе которого провел 19 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Также он выступал за польскую "Вислу". За сборную Польши Реца провел восемь встреч и записал на свой счет один результативный пас.

Сезон-2019/20 в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня, 21 июня "Локомотив" примет "Оренбург". Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице после 22 туров, набрав 41 очко.

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