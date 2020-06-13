Матч РПЛ "Сочи" - "Ростов" смогут посетить владельцы абонементов

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Сочи" и "Ростовом" смогут посетить обладатели как билетов, так и абонементов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

Встреча 23-го тура пройдет 19 июня на стадионе "Фишт".

"У кого есть абонементы, придут на этот матч. Остальная часть билетов будет реализована. На игре смогут присутствовать владельцы абонементов в скай-боксах", - сказал Рубашко.

В пятницу клуб сообщил, что игра на стадионе "Фишт" вместимостью 35,4 тыс. человек пройдет со зрителями. Согласно регламенту возобновления турнира, каждый клуб должен согласовать присутствие 10% болельщиков от общего количества зрителей на арене с местными властями. 12 июня сочинский клуб сообщил, что для болельщиков будут открыты нижние ярусы трех трибун, минимальная стоимость билета составит 800 рублей. На исполкоме Российского футбольного союза было принято решение, что за квоту в 10%, скорее всего, будут выведены владельцы абонементов в VIP-ложах стадионов.