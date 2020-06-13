{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

"Эспаньол" обыграл "Алавес", но остался на последнем месте в чемпионате Испании

Встреча завершилась со счетом 2:0
Химо Наварро ("Алавес") и Марк Рока ("Эспаньол") EPA-EFE/ANDREU DALMAU
Описание
Химо Наварро ("Алавес") и Марк Рока ("Эспаньол")
© EPA-EFE/ANDREU DALMAU

ТАСС, 13 июня. "Эспаньол" на своем поле победил "Алавес" со счетом 2:0 в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

Счет открыл в компенсированное к первому тайму время Бернардо Эспиноса, на 47-й минуте голом отметился китайский нападающий У Лэй. На 20-й минуте голкипер "Алавеса" Фернандо Пачеко был удален за то, что взял мяч в руки за пределами штрафной площади.

"Эспаньол" не побеждал на протяжении четырех матчей чемпионата (две ничьи, два поражения). "Алавес" не может обыграть в гостях "Эспаньол" с марта 2002 года.

На эту тему

В турнирной таблице чемпионата Испании "Эспаньол" продолжает занимать последнее, 20-е место, набрав в 28 играх 23 очка. "Алавес" с 32 очками идет 14-м.

Чемпионат Испании возобновился 11 июня, вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона27184563-3158
2Реал27168349-1956
3Севилья28148641-2950
4Реал Сосьедад27144945-3346
5Хетафе28137838-2746
6Атлетико271112431-2145
7Валенсия281110739-4043
8Гранада281251135-3341
9Вильярреал271151144-3838
10Атлетик Бильбао27910829-2337
11Осасуна27810934-3834
12Леванте281041433-4134
13Бетис28891138-4533
14Алавес28881229-3932
15Вальядолид276111023-3329
16Эйбар27761427-4127
17Сельта275111122-3426
18Мальорка27741628-4425
19Леганес27581421-3923
20Эспаньол28581525-4623

 

Футбол в России
"Спартак" провел первую тренировку в Тушине
До этого команда провела 20-дневный сбор в Тарасовке
Читать полностью