Экспертная комиссия ФНЛ одобрила заявления шести клубов на получение лицензии

ТАСС, 13 июня. Шесть клубов получили рекомендации со стороны экспертной комиссии Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на получение лицензии для участия в следующем сезоне Олимп-ФНЛ. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

Рекомендации получили выступавшие в прошлом сезоне ФНЛ "Краснодар-2" и ярославский "Шинник", а также московский "Велес" и омский "Иртыш", ставшие победителями зон Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и получившие право в следующем сезоне выступить в ФНЛ. Также положительные решения экспертной комиссии ФНЛ вынесены относительно волгоградского "Ротора" и подмосковных "Химок". Однако эти клубы имеют право на получение лицензий для выступления в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).

Кроме того, была рассмотрена заявка на получение лицензии подмосковным "Долгопрудным", который стал вторым в зоне "Запад" ПФЛ по итогам прошлого сезона. Клуб может рассчитывать на получение лицензии, если Российский футбольный союз (РФС) даст право на повышение в классе. В конце мая клубы "Долгопрудный" и "Олимп" (Химки) объявили об объединении, новая команда будет называться "Олимп-Долгопрудный".

Окончательные решения по выдаче лицензий будут приняты комиссией по лицензированию РФС. Заседание комиссии состоится 15-18 июня.

Ранее положительные заключения комиссии получили красноярский "Енисей", "Нижний Новгород", "СКА-Хабаровск", воронежский "Факел", "Чайка" из Ростовской области, томская "Томь", калининградская "Балтика", столичные "Торпедо", "Спартак-2" и "Чертаново", ивановский "Текстильщик", астраханский "Волгарь", брянское "Динамо" и тольяттинский "Акрон".