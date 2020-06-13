"Спартак" провел первую тренировку в Тушине

ТАСС, 13 июня. Футболисты московского "Спартака" провели первую тренировку на базе в Тушине. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Занятие носило тактический характер. Тренировка стала первой после паузы, предоставленной после 20-дневного сбора на базе в подмосковной Тарасовке.

Перед началом тренировки футболисты и тренеры вновь сдали тест на коронавирус. На базе, которая располагается около домашнего стадиона команды, соблюдаются все профилактические меры.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30. "Спартак" занимает восьмое место в таблице, набрав 28 очков. Первый матч после паузы в чемпионате красно-белые проведут в гостях против тульского "Арсенала" 20 июня.