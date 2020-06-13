СМИ: Roland Garros может пройти без микста и турнира легенд

ТАСС, 13 июня. Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros) может пройти без турнира смешанных пар. Об этом сообщает " Газета.Ru " со ссылкой на испанское издание Marca.

Отмечается, что также под вопросом проведение турнира легенд. Кроме того, будет сокращено количество участников квалификации мужского турнира с 128 до 96.

Изначально турнир должен был пройти с 25 мая по 7 июня, однако в марте из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести его на период с 20 сентября по 4 октября.