СМИ: Roland Garros может пройти без микста и турнира легенд

ТАСС, 13 июня. Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros) может пройти без турнира смешанных пар. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.
Отмечается, что также под вопросом проведение турнира легенд. Кроме того, будет сокращено количество участников квалификации мужского турнира с 128 до 96.
Изначально турнир должен был пройти с 25 мая по 7 июня, однако в марте из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести его на период с 20 сентября по 4 октября.