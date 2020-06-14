Клуб НХЛ "Аризона" сообщил о заражении коронавирусом одного из сотрудников

ТАСС, 14 июня. Тест на коронавирус одного из сотрудников клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Имя сотрудника и его должность не сообщаются. Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно. Сообщается, что результаты тестов всех остальных сотрудников и игроков клуба отрицательные.

НХЛ была приостановлена 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Согласно этому показателю "Аризона" заняла 11-е место в таблице Западной конференции. Даты возобновления сезона и места проведения матчей пока неизвестны.