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Футбол в Англии

Очередное тестирование выявило два случая заражения коронавирусом в АПЛ

Тестирование прошли 1 200 человек

ТАСС, 14 июня. Очередное тестирование футболистов и сотрудников клубов чемпионата Англии выявило два случая заражения коронавирусом в двух командах. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги.

Тестирование прошли 1 200 человек. Один случай подтвердила пресс-служба "Норвича", сообщается, что инфицирован футболист. Тестирование проводится дважды в неделю, прошедшее было восьмым по счету, всего было проведено 8687 тестов, 16 из которых дали положительный результат.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Планируется, что сезон будет возобновлен 17 июня. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", в активе которого 82 очка в 29 матчах.

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