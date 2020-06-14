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Футбол в Англии

СМИ: капитан ПСЖ Тьяго Силва может стать игроком "Эвертона"

В субботу спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что Силва и форвард клуба Эдинсон Кавани покинул команду по окончании сезона
Тьяго Силва EPA-EFE/Christophe Petit Tesson
Описание
Тьяго Силва
© EPA-EFE/Christophe Petit Tesson

ТАСС, 14 июня. Бразильский защитник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Тьяго Силва может продолжить карьеру в английском "Эвертоне". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на запись журналиста итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скиры в Twitter.

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Ранее спортивный директор ПСЖ Леонардо сообщил, что Силва и уругвайский нападающий Эдинсон Кавани покинут клуб по окончании сезона.

Отмечается, что "Эвертон" уже начал переговоры с 35-летним бразильцем. Решающим фактором, способным повлиять на подписание контракта, может стать то, что главным тренером английской команды является итальянец Карло Анчелотти, который тренировал ПСЖ в 2011-2013 годах.

Силва перешел в ПСЖ из "Милана" в 2012 году, в дебютном сезоне он был назначен капитаном команды и стал чемпионом Франции. Всего футболист сыграл за парижан в 310 матчах, отметившись 17 голами и пятью голевыми передачами. Всего в составе парижской команды он по шесть раз выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, пять раз - Кубок французской лиги, четыре раза - Кубок Франции.

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