СМИ: Португалия может принять этап "Формулы-1" в случае отмены Гран-при России

ТАСС, 14 июня. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" может пройти в Португалии, если Гран-при России будет отменен. Об этом сообщает издание A Bola .

Отмечается, что если будет принято решение об отмене Гран-при России, Португалия будет готова принять сразу две гонки - 27 сентября и 4 октября.

12 июня было объявлено об отмене этапов в Азербайджане, который должен был пройти 5-7 июня, Сингапуре (18-20 сентября) и Японии (9-11 октября). Ранее были отменены этапы в Нидерландах, Австралии, Монако и Франции, также на неопределенный срок отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае и Канаде. Гран-при России в Сочи запланирован в первоначальной версии календаря на 25-27 сентября, вторая часть календаря будет опубликована позднее. Ранее промоутер этапа в Сочи сообщил ТАСС, что город может принять две гонки в текущем сезоне.

2 июня был опубликован календарь первых восьми этапов сезона-2020, который до сих пор не стартовал из-за пандемии коронавируса. Согласно календарю, по две гонки пройдет в австрийском Шпильберге (3-5 июля и 10-12 июля) и британском Сильверстоуне (31 июля - 2 августа и 7-9 августа). Также этапы состоятся в Будапеште (17-19 июля), испанской Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября).