Хоккеист Саморуков проведет следующий сезон в ЦСКА

В субботу агент Саморукова Сергей Исаков сообщил ТАСС, что ЦСКА ведет переговоры с 20-летним игроком по контракту на один сезон. На протяжении последнего сезона он выступал за фарм-клуб "Эдмонтона" "Бейкерсфилд" в Американской хоккейной лиге (АХЛ), набрал в 47 играх десять (два гола + восемь передач) очков.

"Это его родная страна, он может поиграть там в течение года, а когда сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершится, вернуться к нам, потому что у нас сезон продлится дольше. Я просто хочу, чтобы он развивался, и надеюсь, что он через пару лет станет хорошим защитником для "Эдмонтона". Если он будет там седьмым защитником и не будет получать игрового времени, а мы начнем играть, то думаю, что он вернется. Он останется там только в том случае, если все стороны будут заинтересованы в этом", - рассказал Холланд.

Отмечается, что одной из причин отъезда Саморукова из "Эдмонтона" является неопределенность с началом сезона в АХЛ. В настоящее время за ЦСКА выступает игравший в "Эдмонтоне" форвард Антон Слепышев.

Саморуков был выбран "Эдмонтоном" на драфте НХЛ 2017 года под общим 84-м номером. В его активе также бронзовые награды молодежного и юниорского чемпионатов мира. Он является воспитанником школы ЦСКА, хоккеист не провел за основную команду ни одной игры, на протяжении трех сезонов он выступал в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за "Гелф Сторм".