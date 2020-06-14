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Футбол в России

В "Роторе" опровергли информацию о возможном уходе главного тренера Хацкевича

Волгоградский клуб в следующем сезоне должен выступить в Российской премьер-лиге

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер футбольного клуба "Ротор" Александр Хацкевич продолжит работать с командой. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор волгоградского клуба Андрей Рекечинский.

Ранее портал Metaratings сообщил о том, что Хацкевич может покинуть клуб.

"Информация об уходе Хацкевича не соответствует действительности, он продолжит работу в клубе", - сказал Рекечинский.

Под руководством Хацкевича "Ротор" занял первое место в досрочно завершенном первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги и получил право сыграть в следующем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги.

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