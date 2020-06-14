"Атлетико" установил клубный рекорд по количеству ничьих в одном в чемпионате Испании

ТАСС, 14 июня. "Атлетик" из Бильбао сыграл вничью с мадридским "Атлетико" со счетом 1:1 на своем поле в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
В составе хозяев отличился Икер Муньяин (37-я минута). У "Атлетико" мяч забил Диего Коста (39). Свой гол Коста посвятил футболистке женской команды "Атлетико" Вирхинии Торресилье, которая в мае перенесла операцию по удалению опухоли мозга.
❤ ¡Va por ti, @VirginiiiaTr! ❤— Atlético de Madrid (@Atleti) June 14, 2020
⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/K7j6SizmYO
"Атлетико" в последних восьми матчах на стадионе "Сан-Мамес" одержал пять побед, дважды сыграл вничью, и один раз уступил - в предыдущем матче. Мадридцы не проигрывают на протяжении шести встреч чемпионата (две победы, четыре ничьи), последний раз команда проиграла 1 февраля - в мадридском дерби против "Реала" (0:1), при этом на счету "Атлетико" 13 ничьих в чемпионате, это клубный рекорд (за 10 туров до окончания первенства).
"Атлетико" с 46 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы, "Атлетик" с 38 очками в активе идет 10-м.
Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|28
|19
|4
|5
|67-31
|61
|2
|Реал
|27
|16
|8
|3
|49-19
|56
|3
|Севилья
|28
|14
|8
|6
|41-29
|50
|4
|Реал Сосьедад
|27
|14
|4
|9
|45-33
|46
|5
|Хетафе
|28
|13
|7
|8
|38-27
|46
|6
|Атлетико
|28
|11
|13
|4
|32-22
|46
|7
|Валенсия
|28
|11
|10
|7
|39-40
|43
|8
|Вильярреал
|28
|12
|5
|11
|45-38
|41
|9
|Гранада
|28
|12
|5
|11
|35-33
|41
|10
|Атлетик Бильбао
|28
|9
|11
|8
|30-24
|38
|11
|Осасуна
|27
|8
|10
|9
|34-38
|34
|12
|Леванте
|28
|10
|4
|14
|33-41
|34
|13
|Бетис
|28
|8
|9
|11
|38-45
|33
|14
|Вальядолид
|28
|7
|11
|10
|25-34
|32
|15
|Алавес
|28
|8
|8
|12
|29-39
|32
|16
|Эйбар
|27
|7
|6
|14
|27-41
|27
|17
|Сельта
|28
|5
|11
|12
|22-35
|26
|18
|Мальорка
|28
|7
|4
|17
|28-48
|25
|19
|Леганес
|28
|5
|8
|15
|22-41
|23
|20
|Эспаньол
|28
|5
|8
|15
|25-46
|23