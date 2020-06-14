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Футбол в Испании

"Атлетико" установил клубный рекорд по количеству ничьих в одном в чемпионате Испании

13-й по счету ничейный результат был зафиксирован в воскресном матче с "Атлетиком"
Описание
© EPA-EFE/Luis Tejido

ТАСС, 14 июня. "Атлетик" из Бильбао сыграл вничью с мадридским "Атлетико" со счетом 1:1 на своем поле в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев отличился Икер Муньяин (37-я минута). У "Атлетико" мяч забил Диего Коста (39). Свой гол Коста посвятил футболистке женской команды "Атлетико" Вирхинии Торресилье, которая в мае перенесла операцию по удалению опухоли мозга.

"Атлетико" в последних восьми матчах на стадионе "Сан-Мамес" одержал пять побед, дважды сыграл вничью, и один раз уступил - в предыдущем матче. Мадридцы не проигрывают на протяжении шести встреч чемпионата (две победы, четыре ничьи), последний раз команда проиграла 1 февраля - в мадридском дерби против "Реала" (0:1), при этом на счету "Атлетико" 13 ничьих в чемпионате, это клубный рекорд (за 10 туров до окончания первенства).

"Атлетико" с 46 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы, "Атлетик" с 38 очками в активе идет 10-м.

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона28194567-3161
2Реал27168349-1956
3Севилья28148641-2950
4Реал Сосьедад27144945-3346
5Хетафе28137838-2746
6Атлетико281113432-2246
7Валенсия281110739-4043
8Вильярреал281251145-3841
9Гранада281251135-3341
10Атлетик Бильбао28911830-2438
11Осасуна27810934-3834
12Леванте281041433-4134
13Бетис28891138-4533
14Вальядолид287111025-3432
15Алавес28881229-3932
16Эйбар27761427-4127
17Сельта285111222-3526
18Мальорка28741728-4825
19Леганес28581522-4123
20Эспаньол28581525-4623

 

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