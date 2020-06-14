"Атлетико" установил клубный рекорд по количеству ничьих в одном в чемпионате Испании

В составе хозяев отличился Икер Муньяин (37-я минута). У "Атлетико" мяч забил Диего Коста (39). Свой гол Коста посвятил футболистке женской команды "Атлетико" Вирхинии Торресилье, которая в мае перенесла операцию по удалению опухоли мозга.

ТАСС, 14 июня. "Атлетик" из Бильбао сыграл вничью с мадридским "Атлетико" со счетом 1:1 на своем поле в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

"Атлетико" в последних восьми матчах на стадионе "Сан-Мамес" одержал пять побед, дважды сыграл вничью, и один раз уступил - в предыдущем матче. Мадридцы не проигрывают на протяжении шести встреч чемпионата (две победы, четыре ничьи), последний раз команда проиграла 1 февраля - в мадридском дерби против "Реала" (0:1), при этом на счету "Атлетико" 13 ничьих в чемпионате, это клубный рекорд (за 10 туров до окончания первенства).

"Атлетико" с 46 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы, "Атлетик" с 38 очками в активе идет 10-м.

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.