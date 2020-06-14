Испанская футбольная лига подаст в суд на выбежавшего на поле фаната

ТАСС, 14 июня. Руководство чемпионата Испании по футболу планирует подать в суд на фаната, который выбежал на поле во время матча "Мальорка" - "Барселона" (0:4) 13 июня. Об этом сообщает " Газета.Ru " со ссылкой журналиста Reuters Ричарда Мартина.

По ходу матча 28-го тура болельщик в форме сборной Аргентины выбежал на поле и попытался сфотографироваться с капитаном каталонского клуба Лионелем Месси. Он был остановлен сотрудниками безопасности. Согласно регламенту, из-за пандемии коронавируса матчи возобновленного чемпионата Испании проходят без зрителей.

"В Ла Лиге заявили, что подадут в суд на выбежавшего во время матча "Мальорка" - "Барселона" фаната, который пытался сделать фотографию с Месси. Они заявили, что его поведение представляет собой преступное деяние, которое также может нанести вред здоровью людей и нарушает целостность соревнований", - написал Мартин.

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.