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Футбол в Германии

"Шальке" и "Байер" сыграли вничью в чемпионате Германии

Команда из Гельзенкирхена не может победить на протяжении 13 встреч

ТАСС, 14 июня. "Шальке" в Гельзенкирхене сыграл вничью с леверкузенским "Байером" в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

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У хозяев отличился с пенальти Даниэль Калиджури (51-я минута). На 81-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Шальке" Хуан Миранда.

"Шальке" не может выиграть в чемпионате на протяжении 13 матчей, команда занимает девятую строчку таблицы, в активе команды 39 очков. "Байер" с 57 очками идет четвертым.

Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария31234492-3173
2Боруссия Д31206582-3566
3Лейпциг311711377-3262
4Байер31176857-4157
5Боруссия М31175958-3856
6Вольфсбург311210944-3846
7Хоффенхайм311271242-5243
8Фрайбург311191141-4342
9Шальке319121036-4839
10Айнтрахт Ф311151553-5638
11Герта311081344:5538
12Кельн311051648-5935
13Аугсбург31981442-5735
14Унион311051637-5435
15Майнц31941839-6331
16Фортуна316101533-6128
17Вердер31771735-6428
18Падерборн31481934-6720

 

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