"Шальке" и "Байер" сыграли вничью в чемпионате Германии

ТАСС, 14 июня. "Шальке" в Гельзенкирхене сыграл вничью с леверкузенским "Байером" в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

У хозяев отличился с пенальти Даниэль Калиджури (51-я минута). На 81-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Шальке" Хуан Миранда.

"Шальке" не может выиграть в чемпионате на протяжении 13 матчей, команда занимает девятую строчку таблицы, в активе команды 39 очков. "Байер" с 57 очками идет четвертым.

Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.