"Шальке" и "Байер" сыграли вничью в чемпионате Германии

ТАСС, 14 июня. "Шальке" в Гельзенкирхене сыграл вничью с леверкузенским "Байером" в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
У хозяев отличился с пенальти Даниэль Калиджури (51-я минута). На 81-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Шальке" Хуан Миранда.
"Шальке" не может выиграть в чемпионате на протяжении 13 матчей, команда занимает девятую строчку таблицы, в активе команды 39 очков. "Байер" с 57 очками идет четвертым.
Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|31
|23
|4
|4
|92-31
|73
|2
|Боруссия Д
|31
|20
|6
|5
|82-35
|66
|3
|Лейпциг
|31
|17
|11
|3
|77-32
|62
|4
|Байер
|31
|17
|6
|8
|57-41
|57
|5
|Боруссия М
|31
|17
|5
|9
|58-38
|56
|6
|Вольфсбург
|31
|12
|10
|9
|44-38
|46
|7
|Хоффенхайм
|31
|12
|7
|12
|42-52
|43
|8
|Фрайбург
|31
|11
|9
|11
|41-43
|42
|9
|Шальке
|31
|9
|12
|10
|36-48
|39
|10
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|5
|15
|53-56
|38
|11
|Герта
|31
|10
|8
|13
|44:55
|38
|12
|Кельн
|31
|10
|5
|16
|48-59
|35
|13
|Аугсбург
|31
|9
|8
|14
|42-57
|35
|14
|Унион
|31
|10
|5
|16
|37-54
|35
|15
|Майнц
|31
|9
|4
|18
|39-63
|31
|16
|Фортуна
|31
|6
|10
|15
|33-61
|28
|17
|Вердер
|31
|7
|7
|17
|35-64
|28
|18
|Падерборн
|31
|4
|8
|19
|34-67
|20