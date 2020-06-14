Николич: "Локомотив" должен сохранить прежнюю игровую модель

ТАСС, 14 июня. Столичный "Локомотив" должен сохранять и совершенствовать прежний стиль игры, так как на создание нового нет времени. Таким мнением поделился главный тренер команды Марко Николич, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В воскресенье "Локомотив" провел товарищескую встречу с "Тамбовом", в которой одержал победу со счетом 1:0. Николич в субботу провел первую тренировку с командой.

"Футболисты не полностью выполнили мою установку. Сложно внести большие изменения за одну тренировку, но в субботу мы работали над многими вещами, кое-что сделали перед матчем. Футболисты старались, я доволен. Не сказать, что в восторге, но и не расстроен", - сказал Николич.

"Сейчас у нас нет времени, чтобы создать новую игровую модель с нуля, поэтому мы должны сохранить футбол, в который "Локомотив" играл до этого, и внести в него некоторые изменения. Будет время, когда мы сможем попробовать разный стиль, но сейчас важнее всего результат - мы должны попасть в Лигу чемпионов", - добавил специалист.

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги возобновится 19 июня, 21 июня "Локомотив" примет "Оренбург". Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице после 22 туров, набрав 41 очко.