Вратарь "Галатасарая" Муслера получил двойной перелом ноги в матче чемпионата Турции

ТАСС, 15 июня. Голкипер турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Фернандо Муслера получил двойной перелом ноги после столкновения в матче чемпионата Турции. Об этом сообщает турецкий портал Fanatik.

В воскресенье "Галатасарай" на выезде играл против "Ризеспора", встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Муслера получил травму на 24-й минуте после жесткого столкновения с игроком соперника. Уругваец со стадиона на машине скорой помощи был доставлен в больницу.

По информации портала, Муслера получил переломы голени и малоберцовой кости правой ноги. Период восстановления составит от пяти до восьми месяцев.

"Галатасарай" занимает третье место в турнирной таблице турецкого первенства. Муслера представляет клуб с 2011 года, на его счету 116 матчей за сборную Уругвая.