СМИ: Мхитарян может стать частью сделки по переходу Клюйверта из "Ромы" в "Арсенал"

ТАСС, 15 июня. Футболист "Арсенала" Генрих Мхитарян, в этом сезоне выступающий на правах аренды за итальянскую "Рому", может стать частью сделки по переходу полузащитника римлян Джастина Клюйверта в английский клуб. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

"Рома" хочет, чтобы армянский полузащитник остался в команде и рассчитывает продлить аренду с опцией выкупа за €12-14 млн. Лондонцы же интересуется Клюйвертом и готовы заплатить за него €35-40 млн. Таким образом, Клюйверт может перейти в "Арсенал" в обмен на Мхитаряна и доплату.

Мхитарян в этом сезоне провел за "Рому" 20 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей. Контракт армянина с "Арсеналом" действует до лета 2021 года.