{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

СМИ: Мхитарян может стать частью сделки по переходу Клюйверта из "Ромы" в "Арсенал"

Армянский полузащитник сейчас выступает за римский клуб на правах аренды

ТАСС, 15 июня. Футболист "Арсенала" Генрих Мхитарян, в этом сезоне выступающий на правах аренды за итальянскую "Рому", может стать частью сделки по переходу полузащитника римлян Джастина Клюйверта в английский клуб. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

"Рома" хочет, чтобы армянский полузащитник остался в команде и рассчитывает продлить аренду с опцией выкупа за €12-14 млн. Лондонцы же интересуется Клюйвертом и готовы заплатить за него €35-40 млн. Таким образом, Клюйверт может перейти в "Арсенал" в обмен на Мхитаряна и доплату.

Мхитарян в этом сезоне провел за "Рому" 20 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей. Контракт армянина с "Арсеналом" действует до лета 2021 года.

Теги
Мировой футбол
Футбол в Испании
"Реал Сосьедад" и "Осасуна" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу
Встреча завершилась со счетом 1:1
Читать полностью