"Шинник" проведет контрольный матч против "Химок" перед встречей Кубка России по футболу

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты ярославского "Шинника" в рамках подготовки к четвертьфинальному матчу Олимп - Кубка России против екатеринбургского "Урала" сыграют контрольную встречу с "Химками". Об этом ТАСС рассказал главный тренер ярославского клуба Александр Побегалов.

"Шинник" должен принять на своем поле "Урал" 24 июня. Оценочная комиссия Российского футбольного союза должна в начале недели вынести решение о возможности проведения матча на стадионе в Ярославле.

"18 июня должна состояться контрольная игра с "Химками" в Химках. Это будет единственный матч до Кубка России, больше с кем-то сыграть пока не получается", - сказал Побегалов.

Матч "Шинника" и "Урала" первоначально должен был состояться 4 марта, однако был перенесен из-за неготовности поля стадиона в Ярославле. Игра должна была состояться 18 марта на "Арене-Химки", однако была перенесена из-за решения Российского футбольного союза приостановить все соревнования в связи с пандемией коронавируса. "На сегодняшний момент я не вижу препятствий, чтобы играть в Ярославле. И поле в хорошем состоянии, и сама эпидемиологическая обстановка способствует проведению игры", - отметил Побегалов.

По словам тренера, потери в его команде связаны с уходом трех футболистов стартового состава. "Ушли центральный защитник Олег Кожемякин, защитник Федор Первушин, полузащитник Никита Дроздов. Они определяли игровой стиль нашей команды, и наша задача - компенсировать эти потери силами внутри нашего коллектива, учитывая невозможность пока дозаявки. Это сложно сделать за такой короткий период, но мы постараемся это сделать".