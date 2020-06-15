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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: зараженный коронавирусом баскетболист "Партизана" мог контактировать с Джоковичем

О положительном результате теста на коронавирус Николы Янковича стало известно в понедельник

ТАСС, 15 июня. Защитник сербского баскетбольного клуба "Партизан" Никола Янкович, результат на коронавирус которого показал положительный результат, принимал участие в выставочном матче, на котором присутствовал лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Новак Джокович. Об этом сообщает портал Sportando.

О положительном результате теста на коронавирус Янковича стало известно в понедельник. Заболевание протекает бессимптомно, игрок находится на самоизоляции, остальные баскетболисты клуба в скором времени также пройдут проверку.

11 июня Янкович принял участие в выставочном матче, на котором также присутствовали 17-кратный победитель турниров серии Большого шлема Джокович и центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер" Никола Йокич.

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Влияние коронавируса на спорт
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