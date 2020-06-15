СМИ: зараженный коронавирусом баскетболист "Партизана" мог контактировать с Джоковичем

ТАСС, 15 июня. Защитник сербского баскетбольного клуба "Партизан" Никола Янкович, результат на коронавирус которого показал положительный результат, принимал участие в выставочном матче, на котором присутствовал лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Новак Джокович. Об этом сообщает портал Sportando.

О положительном результате теста на коронавирус Янковича стало известно в понедельник. Заболевание протекает бессимптомно, игрок находится на самоизоляции, остальные баскетболисты клуба в скором времени также пройдут проверку.

11 июня Янкович принял участие в выставочном матче, на котором также присутствовали 17-кратный победитель турниров серии Большого шлема Джокович и центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер" Никола Йокич.