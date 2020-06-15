{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единая лига ВТБ

СМИ: ЦСКА договорился о переходе грузинского баскетболиста Шенгелии

Сумма компенсации за игрока составляет €1,5 млн, но армейцам удалось ее снизить

ТАСС, 15 июня. Московский ЦСКА договорился о переходе из испанской "Басконии" грузинского баскетболиста Торнике Шенгелии. Об этом сообщает греческий портал SDNA.

По информации издания, контракт баскетболиста заканчивается в 2022 году, сумма компенсации составляет €1,5 млн, но армейцам удалось ее снизить. Все договоренности с 28-летним форвардом улажены.

В минувшем сезоне Евролиги, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, Шенгелия сыграл в 28 матчах, в среднем набирая 15,9 очков, совершая 5,6 подбора и 2,9 результативных передач за игру. Ранее Шенгелия выступал за испанскую "Валенсию", бельгийский "Шарлеруа", в Национальной баскетбольной ассоциации он представлял "Бруклин" и "Чикаго".

КХЛ
ХК "Куньлунь" еще не получал информацию от китайских властей по срокам открытия границ
Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил в понедельник, что лига предложила клубу несколько вариантов проведения домашних матчей в городах восточной части территории РФ
Читать полностью