Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне

ТАСС, 15 июня. Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в следующем сезоне. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

"Все 23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом, - сказал Морозов. - В текущих условиях все пересматривают и повторно анализируют свои планы и бюджеты. Это общие рабочие вопросы, касающиеся не только спорта. Финансовые документы, присланные клубами, лига изучила и представит свое заключение совету директоров КХЛ, именно там и будет утвержден окончательный состав участников".

В предыдущем сезоне КХЛ принимали участие 24 команды. В конце марта стало известно, что "Адмирал" не сыграет в следующем сезоне, так как профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостановили заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.