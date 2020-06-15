КХЛ отправила в клубы инструкции по подготовке в условиях коронавируса

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отправила всем клубам подробные инструкции по плану подготовки к сезону в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент лиги Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба КХЛ.
"Еще в мае мы направили во все клубы очень подробную инструкцию по проведению предсезонной подготовки в условиях пандемии. Это целый комплекс мер по профилактике и предупреждению заболевания, он включает в себя как базовые меры вроде мытья рук или обязательного ношения масок и перчаток персоналом, так и более специализированные, - отметил Морозов. - Например, абсолютно каждый сотрудник базы, ответственный за уборку помещений, будет проходить постоянное тестирование на коронавирус. В ближайшее время будет направлена обновленная информация и предусмотрены дополнительные меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний".
Также Морозов описал некоторые меры, с которыми столкнутся хоккеисты и сотрудники клубов во избежание возможности заражения. "Постоянно будет проходить дезинфекция помещений, где находятся хоккеисты и сотрудники клуба, а также спортивного инвентаря, перед входом на тренировочную базу всем игрокам и персоналу будут замерять температуру. Это те меры, к которым мы все постепенно привыкли за время режима самоизоляции. Задача КХЛ и задача клуба - создать максимально безопасные условия для хоккеистов, тренеров и персонала, их здоровье - самое главное", - заключил он.
Предыдущий сезон КХЛ был досрочно завершен после первого раунда плей-офф из-за пандемии коронавируса. Старт следующего сезона планируется 2 сентября.