ХК "Куньлунь" еще не получал информацию от китайских властей по срокам открытия границ

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пекинский "Куньлунь" еще не получал информацию от китайских властей по срокам и возможности открытия границ между Китаем и другими странами относительно проведения матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) следующего сезона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Куньлуня".

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил в понедельник, что лига предложила пекинскому "Куньлуню" несколько вариантов проведения домашних матчей в городах восточной части территории РФ. Прорабатывается также вопрос организации домашних игр "Куньлуня" в других странах.

"Мы еще не получили информацию от властей Китая по поводу сроков и возможности открытия границ. Что касается места дислокации, то это вопрос не только клуба, но и лиги, которая должна составить ритмичный календарь, выстроить логистику, оптимизировать перелеты для команд", - сказали в пресс-службе.

Из-за пандемии коронавируса две последние домашние игры "Куньлунь" проводил 2 февраля с ЦСКА (0:3) в Москве и 24 февраля с рижским "Динамо" (1:2) в Новосибирске. В последний раз "Куньлунь" в Пекине сыграл 22 января с "Амуром" (4:2). В регулярном чемпионате КХЛ клуб занял 10-е место в Восточной конференции.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.