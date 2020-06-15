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Допинг в спорте

Легкоатлетка Гладких дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга

Дисквалификация 25-летней спортсменки будет отсчитываться с 19 мая 2020 года

ТАСС, 15 июня. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало бегунью Анну Гладких на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

25-летняя Гладких признана нарушившей пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").

Дисквалификация спортсменки будет отсчитываться с 19 мая 2020 года, ее результаты в период с 2 июня 2015 года по 1 июня 2019 года будут аннулированы.

В 2014 году Гладких принимала участие в чемпионате России в помещении в беге на 400 м, в том же году стала третьей на юношеской Спартакиаде и первой на чемпионате Урала.

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Допинг
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