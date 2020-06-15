ОКР утвердил новые параметры финансирования с учетом переноса Олимпиады в Токио

ТАСС, 15 июня. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил новые параметры финансирования сборных команд с учетом переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Об этом сообщает служба информации ОКР.

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По итогам заочного голосования исполкома ОКР внесены изменения в программы содействия подготовке кандидатов в олимпийские команды и обеспечения участия делегации РФ в Играх в Токио и Пекине.

Олимпийские игры из-за пандемии коронавируса были перенесены с лета 2020 года на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Пекин примет зимнюю Олимпиаду с 4 по 20 февраля 2022 года.

Исполком ОКР также признал необходимым проведение исследований по оценке степени влияния пандемии коронавируса на перспективы финансирования спорта высших достижений и по определению значимости источников и объемов финансирования общероссийских спортивных федераций.

Помимо этого, была одобрена олимпийская образовательная программа на 2020/2021 учебный год, которая реализуется совместно с Российским международным олимпийским университетом (РМОУ). Предусмотрена возможность перевода отдельных образовательных и иных мероприятий в дистанционный формат с учетом пандемии.

Принято решение отметить почетным знаком ОКР "За заслуги в развитии олимпийского движения в России" Константина Богородецкого, Любовь Гаврилову, Александра Горбунова, Татьяну Елисову, Валерия Изотова, Анатолия Кудинова, Михаила Лагутина, Алексея Логинова, Владимира Овчинникова, Мухамеда Папшуова, Василия Першина, Андрея Потапова, а также Волгоградскую государственную академию физической культуры.