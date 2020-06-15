Ректор РМОУ: сотрудничество с ОКР позволит студентам расширить базу знаний

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Продолжение сотрудничества Российского международного олимпийского университета (РМОУ) с Олимпийским комитетом России (ОКР) благотворно повлияет на программу вуза и позволит его студентам и слушателям продолжать расширять базу знаний. Таким мнением с ТАСС поделился ректор РМОУ Лев Белоусов.

Исполком ОКР 15 июня одобрил олимпийскую образовательную программу на 2020/2021 учебный год, которую ОКР реализует совместно с РМОУ. При ее реализации предусмотрена возможность перевода отдельных мероприятий в дистанционный формат с учетом пандемии.

"Мы рады работать вместе с ОКР над постоянным улучшением и модернизацией олимпийской образовательной программы. Я уверен, что дальнейшее сотрудничество с ОКР позволит продолжать расширять базу знаний, которую мы предлагаем нашим слушателям и студентам", - сказал Белоусов.

"Олимпийская образовательная программа успешно осуществляется уже пятый год подряд в тесном сотрудничестве с Олимпийским комитетом России. Она ориентирована в первую очередь на менеджеров, которые работают в федеральных и региональных спортивных организациях по всей России, - рассказал Белоусов. - Сейчас существует более 30 краткосрочных курсов по различным направлениям, и многие из них были адаптированы под новый формат проведения онлайн", - сообщил ректор РМОУ.

РМОУ основан в 2009 году, вуз ориентирован на подготовку высококвалифицированных специалистов в области спортивного менеджмента для российской и мировой индустрии спорта, олимпийского и паралимпийского движения.