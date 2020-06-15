{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

WADA заявило о неотвратимости наказания для штангистов из отчета Макларена

Ранее комиссия Макларена объявила о завершении расследования случаев коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики
Описание
© EPA/Nikos Axelis

ТАСС, 15 июня. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) гарантировало, что тяжелоатлеты, вина которых будет доказана по итогам расследования Ричарда Макларена, понесут наказание за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

На эту тему

Ранее независимая комиссия Макларена объявила о завершении расследования в отношении деятельности Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Были выявлены случаи масштабной коррупции в организации, когда ее возглавлял венгр Тамаш Аян. В частности, прежним руководством скрывались положительные допинг-пробы спортсменов.

В заявлении WADA говорится, что агентство обратилось к следственной группе Макларена с просьбой поделиться оставшейся частью информации о расследовании для оценки дальнейших действий. При этом отдел расследований WADA продолжит собственное разбирательство, связанное с нарушениями в тяжелой атлетике. 12 июня WADA направило IWF письмо с просьбой незамедлительно принять меры в отношении нарушивших правила штангистов.

Теги
Допинг
Лига Европы
СМИ: Лига Европы будет доиграна в четырех немецких городах, Кёльн примет финал
Игры пройдут с 10 по 21 августа, все команды, начиная с четвертьфинала, проведут по одному матчу, которые состоятся без зрителей
Читать полностью