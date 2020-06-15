WADA заявило о неотвратимости наказания для штангистов из отчета Макларена

ТАСС, 15 июня. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) гарантировало, что тяжелоатлеты, вина которых будет доказана по итогам расследования Ричарда Макларена, понесут наказание за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Ранее независимая комиссия Макларена объявила о завершении расследования в отношении деятельности Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Были выявлены случаи масштабной коррупции в организации, когда ее возглавлял венгр Тамаш Аян. В частности, прежним руководством скрывались положительные допинг-пробы спортсменов.

В заявлении WADA говорится, что агентство обратилось к следственной группе Макларена с просьбой поделиться оставшейся частью информации о расследовании для оценки дальнейших действий. При этом отдел расследований WADA продолжит собственное разбирательство, связанное с нарушениями в тяжелой атлетике. 12 июня WADA направило IWF письмо с просьбой незамедлительно принять меры в отношении нарушивших правила штангистов.