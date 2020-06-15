Тедеско считает, что Шюррле не было смысла доигрывать за "Спартак" сезон в РПЛ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бывшему полузащитнику футбольного клуба "Спартак" немцу Андре Шюррле не было смысла доигрывать сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за проблем, связанных с травмами, в связи с чем он и расторг контракт с красно-белыми. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

"Андре был абсолютно открыт и честен, история с ним абсолютно ясная и понятная. Мы пару-тройку раз встречались с ним индивидуально и обсуждали ситуацию с истекающим в июне контрактом, - сказал Тедеско. - У него были проблемы с травмами, клуб решил, что Андре не было смысла возвращаться на базу, тренироваться три-четыре недели ради всего пары матчей, поэтому его возвращать не стали. Но в любой ситуации Андре был абсолютно честен и порядочен, он никогда не юлил и всегда вел себя абсолютно прозрачно".

Чемпион мира 2014 года Шюррле пришел в "Спартак" в августе прошлого года из дортмундской "Боруссии" на правах аренды. За красно-белых он провел 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Последний матч за "Спартак" в официальных турнирах Шюррле провел 8 декабря. В начале февраля в игре с "Ростовом" в товарищеском турнире Шюррле получил травму стопы, а в середине апреля генеральный директор "Спартака" Томас Цорн сообщил, что клуб не будет использовать возможность выкупа Шюррле.