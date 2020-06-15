Тедеско: тренеры "Спартака" почти каждый день занимались с игроками в формате онлайн

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб "Спартака" почти каждый день проводил занятия с футболистами в режиме онлайн во время самоизоляции из-за коронавируса. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

Из-за пандемии Тинькофф - Российская премьер-лига была приостановлена в середине марта. Игроки "Спартака" смогли вернуться к тренировкам 24 мая.

"Мы много работали с командой, у нас было много видеоконференций, потому что все сидели по домам, - сказал Тедеско. - Игроки работали дома индивидуально, занятия были почти каждый день. Была возможность пересмотреть наши весенние игры. Мы анализировали данные игроков и статистику игр, а также готовили будущие тренировки, потому что никто не знал, когда мы снова начнем тренироваться, много раз разговаривали с Томасом (генеральным директором "Спартака" Томасом Цорном - прим. ТАСС) по поводу новостей о возобновлении чемпионата".

"Спартак" занимает восьмое место в чемпионате России, набрав в 22 играх 28 очков. Премьер-лига возобновится 19 июня.