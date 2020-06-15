Тедеско допустил, что Гулиев вернется в основу "Спартака"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что полузащитник Аяз Гулиев, выведенный из основного состава, теоретически может вернуться. Об этом он рассказал журналистам.

Гулиев является воспитанником "Спартака". Ранее ряд источников сообщил, что футболист был выведен из основы за хамское поведение.

"У "Спартака" были проблемы с Гулиевым, сейчас он не в "Спартаке-2". Что происходит в команде, остается в команде, мы не выносим информацию вовне, - сказал Тедеско. - На данный момент мы не планируем, что этот игрок вернется в команду, но может произойти что угодно. Двери всегда открыты".

На прошлой неделе в основной состав красно-белых вернулся полузащитник Зелимхан Бакаев, переболевший COVID-19.

"Большой разницы в состоянии игроков нет, но если говорить о Бакаеве, у него есть отставание в подготовке, потому что он пропустил две недели командных тренировок. Одно дело, когда ты бегаешь дома и занимаешься на велотренажере, другое - когда работаешь на поле с мячом. Это совершенно другая работа: ускорения, торможение, смена направлений", - отметил он.

"Конечно, по форме он отличается от других игроков, но он в неплохой форме. У нас есть почти неделя. Мы протестировали всех футболистов, они все находятся в зеленой зоне и в хорошем состоянии. Но безусловно, какая-то разница между игроками есть", - добавил он.