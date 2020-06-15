Тедеско: футболист Соболев начинает понимать игровую систему "Спартака"

"Никто не ожидал, что мы столкнемся с пандемией коронавируса, изначально планировалось, что будет больше матчей. В этой ситуации нужно было принимать решение: оно было достаточно единодушным, потому что до этого у нас не было в основе игрока такого типа, который может сыграть головой. У нас есть [Эсекьель] Понсе, но Соболев - игрок немного другого формата", - сказал Тедеско.

"Даже несмотря на то, что он не забил в этих матчах, у него был хороший момент в игре с "Динамо", он подготовил гол для [Зелимхана] Бакаева в этой игре и во встрече с "Оренбургом". Он хорошо прессингует, цепляется за мячи и начал понимать нашу систему игры. Раньше он "сваливался" во фланги, сейчас больше работает в центре. Соболев показывает, что может прогрессировать, он знает чемпионат России, потому что играл в "Крыльях Советов", ему 23 года, и он россиянин", - добавил он.

Тедеско вспомнил про риски, которые могли быть при покупке игрока. "Когда покупаешь нового футболиста, всегда есть риск - что это за игрок, что это за человек. Исходя из всех этих факторов, риски у нас были достаточно небольшие. Но изначально, конечно, хотели посмотреть его в большем количестве игр", - подчеркнул тренер.