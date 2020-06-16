"Бетис" и "Гранада" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 16 июня. Футболисты "Бетиса" сыграли вничью с "Гранадой" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе "Бетиса" голы забили Серхио Каналес (84-я минута, с пенальти) и Кристиан Тельо (88). У "Гранады" отличились Карлос Фернандес (29) и Роберто Сольдадо (90+1). Сольдадо был признан лучшим игроком матча.

"Гранада" продлила серию без поражений до шести матчей (три победы, три ничьи) и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 42 очка в 29 матчах. "Бетис" идет 13-м, имея в активе 34 очка после 29 встреч.

В следующем матче "Бетис" 20 июня в гостях сыграет с "Атлетиком". "Гранада" днем ранее на домашнем стадионе примет "Вильярреал".

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.