Регбисты и тренеры будут тестироваться на коронавирус за 24 часа до игр чемпионата России

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Игроки и тренеры клубов Лиги ставок - чемпионата России по регби будут проходить тестирование на заражение коронавирусом за 24 часа до матча. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель правления Федерации регби России (ФРР) Станислав Дружинин.

"Наш турнир - первый национальный чемпионат по регби в Европе и второй после Новой Зеландии в мире, который стартует после карантина. Это было непросто, во время карантина мы создали специальный регламент, который согласован с Роспотребнадзором. Мы начали эту работу вместе с футболом, наш регламент очень похож. Нормы безопасности простые - на матчи допускается до 10% зрителей, будет соблюдена дистанция, у зрителей будут измерять температуру, они будут в масках и перчатках", - сказал Дружинин.

"Для старта чемпионата нужно было проработать вопросы тренировок, тестирования регбистов. Всех игроков и тренеров тестируют за 24 часа до матча, - отметил Дружинин. - Что касается зрителей, то мы понимаем рассадку на стадионах, где и сколько человек будет находиться. У нас на некоторые матчи не будут продаваться билеты, где-то их будут раздавать бесплатно, но где-то игры будут проходить без зрителей".