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Влияние коронавируса на спорт

Российские шпажисты начали тренировки на базе "Озеро Круглое"

На территории базы действуют строгие санитарные правила.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российские шпажисты, входящие в состав сборной России, начали тренировки на подмосковной базе "Озеро Круглое". Об этом ТАСС рассказал главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов.

"Сегодня команда уже начала тренироваться в зале, - сказал Мамедов. - Утром пришли результаты тестов на коронавирус, все они отрицательные. Единственное, в номерах еще остаются спортсмены, которые прибыли к месту сбора на поезде или на самолете".

Во вторник Мамедов заявил ТАСС, что рассматривает возможность снятия команды со сборов из-за условий проживания, не устраивающих спортсменов.

База "Озеро Круглое" возобновило работу 25 мая. В связи с пандемией коронавируса на ее территории действуют строгие санитарные правила.

На "Озере Круглом" тренировочные сборы также проводят сборные по плаванию, синхронному плаванию, спортивной гимнастике.

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Влияние коронавируса на спорт
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