"Спартак" поблагодарил посольство РФ в Финляндии за помощь в возвращении футболистов

Ранее телекомментатор Алексей Андронов в своем Telegram-канале сообщил, что три футболиста "Спартака" - итальянец Андреа Романьоли, немец Малькольм Баду и грузин Николоз Кутателадзе - пересекали границу России из Финляндии.

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июня. /ТАСС/. Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн выразил благодарность посольству России в Финляндии за помощь в возвращении иностранных футболистов команды в связи с возобновлением чемпионата страны. Благодарственное письмо опубликовано на официальной странице посольства в Twitter.

"Уважаемый Павел Маратович (Кузнецов, посол России в Финляндии - прим. ТАСС). Футбольный клуб "Спартак" выражает свое почтение посольству РФ в Финляндии и лично вам. Руководство клуба благодарит старшего советника посольства, Юкалова Владимира Альбертовича, за внимательное отношение к нашей организации, оперативную помощь в подготовке возвращения иностранных сотрудников клуба в Россию в связи с возобновлением чемпионата и за высокий профессионализм. Мы признательны вам и сотрудникам посольства за содействие, оказанное в непростой период пандемии коронавируса, и выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество", - говорится в письме.

В посольстве журналистам сообщили, что три человека пересекли границу на велосипедах в районе КПП Ваалимаа-Торфяновка.

Граница Финляндии с Россией из-за пандемии остается закрытой до 14 июля. Вернуться в Россию можно на личном автомобиле, а также на микроавтобусе, следующем по маршруту Лаппеенранта - Выборг.

Сезон Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) возобновится 19 июня. "Спартак" в первом матче сыграет в гостях с тульским "Арсеналом", встреча пройдет 20 июня. В турнирной таблице красно-белые располагаются на восьмом месте, имея в активе 28 очков после 22 туров.