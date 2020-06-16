"Спартак" поблагодарил посольство РФ в Финляндии за помощь в возвращении футболистов

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июня. /ТАСС/. Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн выразил благодарность посольству России в Финляндии за помощь в возвращении иностранных футболистов команды в связи с возобновлением чемпионата страны. Благодарственное письмо опубликовано на официальной странице посольства в Twitter.
Ранее телекомментатор Алексей Андронов в своем Telegram-канале сообщил, что три футболиста "Спартака" - итальянец Андреа Романьоли, немец Малькольм Баду и грузин Николоз Кутателадзе - пересекали границу России из Финляндии.
#насблагодарят @fcsm_eng pic.twitter.com/L4Lj0eEg6L— Russian Embassy in Finland (@RussianEmbFinla) June 16, 2020
"Уважаемый Павел Маратович (Кузнецов, посол России в Финляндии - прим. ТАСС). Футбольный клуб "Спартак" выражает свое почтение посольству РФ в Финляндии и лично вам. Руководство клуба благодарит старшего советника посольства, Юкалова Владимира Альбертовича, за внимательное отношение к нашей организации, оперативную помощь в подготовке возвращения иностранных сотрудников клуба в Россию в связи с возобновлением чемпионата и за высокий профессионализм. Мы признательны вам и сотрудникам посольства за содействие, оказанное в непростой период пандемии коронавируса, и выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество", - говорится в письме.
В посольстве журналистам сообщили, что три человека пересекли границу на велосипедах в районе КПП Ваалимаа-Торфяновка.
Граница Финляндии с Россией из-за пандемии остается закрытой до 14 июля. Вернуться в Россию можно на личном автомобиле, а также на микроавтобусе, следующем по маршруту Лаппеенранта - Выборг.
Сезон Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) возобновится 19 июня. "Спартак" в первом матче сыграет в гостях с тульским "Арсеналом", встреча пройдет 20 июня. В турнирной таблице красно-белые располагаются на восьмом месте, имея в активе 28 очков после 22 туров.