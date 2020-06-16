НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Открытый чемпионат США по теннису (US Open) пройдет в запланированные сроки и без зрителей. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. "Открытый чемпионат США по теннису состоится в нью-йоркском районе Куинс, - сказал Куомо. - Он пройдет без зрителей на трибунах, но все любители спорта смогут следить за состязаниями по телевидению".

"Ассоциация тенниса США предпримет чрезвычайные меры для обеспечения безопасности спортсменов и персонала, - написал Куомо в Twitter. - Эти меры включают активное проведение тестов, дополнительные меры дезинфекции, дополнительные площади под раздевалки и специальные меры при размещении и транспортировке к месту проведения состязаний".