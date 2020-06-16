НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Открытый чемпионат США по теннису (US Open) пройдет в запланированные сроки и без зрителей. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. "Открытый чемпионат США по теннису состоится в нью-йоркском районе Куинс, - сказал Куомо. - Он пройдет без зрителей на трибунах, но все любители спорта смогут следить за состязаниями по телевидению".
"Ассоциация тенниса США предпримет чрезвычайные меры для обеспечения безопасности спортсменов и персонала, - написал Куомо в Twitter. - Эти меры включают активное проведение тестов, дополнительные меры дезинфекции, дополнительные площади под раздевалки и специальные меры при размещении и транспортировке к месту проведения состязаний".
The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020
The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.
US Open - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Соревнования проходят в конце августа - начале сентября в Нью-Йорке. Проведением соревнований занимается Ассоциация тенниса США.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,11 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 116 тыс. человек.
В Нью-Йорке, согласно данным, размещенным во вторник на сайте мэрии, с начала пандемии зарегистрировано 207 049 случаев заражения коронавирусом, 53 571 человек был госпитализирован, 17 433 человека умерли.