{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

СМИ: Домагой Вида может перейти в российский клуб

На чемпионате мира хорват спровоцировал скандал, произнеся фразу "Слава Украине"

ТАСС, 16 июня. Хорватский защитник Домагой Вида может по окончании сезона стать игроком российского клуба. Об этом сообщает турецкий портал Sporun Dibi.

На эту тему
Хорватский футболист Вида извинился перед россиянами за свои высказывания

Конкретные клубы не называются. Контракт 31-летнего игрока с турецким "Бешикташем" рассчитан до 2022 года.

Вида стал автором второго мяча в ворота сборной России в четвертьфинале чемпионата мира - 2018. После победы над россиянами (2:2 в основное время, 4:3 по пенальти) игрок спровоцировал скандал - на видео, записанном в раздевалке, Вида, игравший за киевское "Динамо" (2013-2018), произнес фразу "Слава Украине". Впоследствии игрок принес извинения.

В текущем сезоне Вида провел за "Бешикташ" 33 матча во всех турнирах и забил четыре мяча. Помимо "Бешикташа" и киевского "Динамо", он также представлял хорватские "Динамо" и "Осиек", а также немецкий "Байер". В составе сборной Хорватии Вида дошел до финала чемпионата мира - 2018, где вместе с командой уступил сборной Франции (2:4).

Теги
Российский футбол
Влияние коронавируса на спорт
Bloomberg: компания Прохорова закроет на неопределенный срок спортивную арену в Нью-Йорке
Компания Onexim Sports and Entertainment информировала потенциальных инвесторов о готовности уступить свои права на аренду стадиона в обмен на согласие принять на себя долги в размере $100 млн
Читать полностью