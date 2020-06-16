СМИ: Домагой Вида может перейти в российский клуб

ТАСС, 16 июня. Хорватский защитник Домагой Вида может по окончании сезона стать игроком российского клуба. Об этом сообщает турецкий портал Sporun Dibi .

Конкретные клубы не называются. Контракт 31-летнего игрока с турецким "Бешикташем" рассчитан до 2022 года.

Вида стал автором второго мяча в ворота сборной России в четвертьфинале чемпионата мира - 2018. После победы над россиянами (2:2 в основное время, 4:3 по пенальти) игрок спровоцировал скандал - на видео, записанном в раздевалке, Вида, игравший за киевское "Динамо" (2013-2018), произнес фразу "Слава Украине". Впоследствии игрок принес извинения.

В текущем сезоне Вида провел за "Бешикташ" 33 матча во всех турнирах и забил четыре мяча. Помимо "Бешикташа" и киевского "Динамо", он также представлял хорватские "Динамо" и "Осиек", а также немецкий "Байер". В составе сборной Хорватии Вида дошел до финала чемпионата мира - 2018, где вместе с командой уступил сборной Франции (2:4).